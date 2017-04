Calciomercato Lazio, Biglia rimanda il discorso rinnovo

30/04/2017 16:27

CALCIOMERCATO LAZIO BIGLIA / Dopo la grande vittoria nel derby, Lucas Biglia è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' rimandando a fine stagione l'argomento rinnovo: "Ho un contratto fino al 2018, quindi c'è ancora tempo per parlarne...". Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il 31enne centrocampista argentino ha già raggiunto una bozza d'accordo con la Lazio per un prolungamento fino al giugno 2021 con ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. La società biancoceleste e il suo entourage sono al lavoro per arrivare al più presto alla firma.

