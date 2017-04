ZONA MISTA - Roma-Lazio, De Rossi: "Ultimo derby? Avanti con serietà. Già sentiti i bigotti..."

dall'inviato Andrea Corti

30/04/2017 16:09

ZONA MISTA ROMA LAZIO DE ROSSI / Daniele De Rossi, centrocampista della Roma. è intervenuto dalla zona mista dello stadio 'Olimpico' dove il derby perso contro la Lazio. Ai microfoni di Calciomercato.it le impressioni del mediano: "C'è grande amarezza come in ogni derby non vinto, abbiamo perso un partita importante per la nostra classifica. Il mio ultimo derby? Penso solo a giocare un grande finale di stagione. Si va avanti da uomini, da persone serie, se arriviamo terzi le cose andranno peggio. Considero il nostro secondo posto strameritato. Non mi ero accorto che il rigore su Strootman non ci fosse. La mia esultanza? Me la sono presa con una sedia, è stata un'esultanza normale da derby. Un po' di bigotti l'ho sentiti ma non ho visto niente di particolare. La Curva Sud silente? Mi ero avvelenato, per questa cosa ma poi mi hanno spiegato che c'era una protesta. La Lazio si difende da provinciale e ti attacca da grande squadra: hanno giocatori fortissimi".