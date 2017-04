Roma-Lazio, De Rossi: "Sfotto' parte del derby. Ultimo derby di Totti? Occhi lucidi..."

30/04/2017 15:44

ROMA LAZIO DE ROSSI / Derby amaro per la Roma di Spalletti, che guarderà con un occhio particolare alla sfida di stasera a 'San Siro', con il Napoli che sfiderà l'Inter. Al termine del match dell'Olimpico' De Rossi ha commentato quanto avvenuto in campo ai microfoni di 'Sky Sport': "Il rimpianto più grande è quello d'aver perso, consentendogli di fare il gioco più congeniale per loro. L'avevmo provata e ci eravamo riusciti. Peccato però esserci disuniti sull'1-2. Abbiamo avuto anche qualche chance in avvio, per poi andare sotto al primo tiro in porta".

GOL - "Una certa tensione dopo i gol mi pare normale, così come foga e rabbia agonistica. Poche volte però ho visto il rispetto che c'è fra queste due squadre. Il fatto che loro esultino e ci sfottano fa parte del derby. Lo avrei fatto anche io, non facciamo i bigotti".

TOTTI - "Ultimo derby? Dovreste chiederlo a lui. Non gli ho chiesto se fosse il suo ultimo. Di certo dopo quello di Coppa avevamo gli occhi lucidi, perché siamo romani".

L.I.