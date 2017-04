PAGELLE E TABELLINO DI CROTONE-MILAN, Paletta tiene a galla i Rossoneri. Trotta è un pericolo costante

Stefano Carnevali

30/04/2017 16:53

PAGELLE E TABELLINO DI CROTONE-MILAN, PROMOSSI E BOCCIATI - Donnarumma è la solita certezza, ma è Paletta che salva il Milan. Non convince la gestione della gara di Montella. Lo spirito del Crotone non basta per centrare i tre punti. Tra i Rossoblu comunque bene Cordaz, Ceccherini e Trotta. Decisivo Rosi. Pomeriggio negativo per Zapata, Rohden e Stoian. Kucka a due facce: male nel primo tempo, utile nella ripresa. Troppo leggero Lapadula. Poca qualità per Locatelli, poca incisività per Fernandez.

CROTONE

Cordaz 6,5 - Primi minuti da spettatore aggiunto. Poi ingaggia un bel duello con Suso e lo vince più volte. Indeciso solo in occasione del pareggio rossonero. Bravo anche su Kucka al 16'. Bene anche al 28' su Deulofeu.

Rosi 7 - Ingaggia un bel duello con Deulofeu. Lo Spagnolo non è particolarmente incisivo, ma Rosi è poco supportato dai compagni, per cui deve sudarsela non poco. Il salvataggio sulla linea su Lapadula vale come un gol.

Ceccherini 6,5 - Tutto sommato bene, anche se in alcune situazioni i ‘tagli’ di Deulofeu rischiano di sorprenderlo. Esce per infortunio. Dal 70' Dussenne 6 - Se ne sta al sicuro nel fortino, soffrendo il lecito.

Ferrari 6 - Molto deciso e concentrato. Lapadula non è mai un grande problema. Più in apprensione con il passare dei minuti. Di nuovo bene nel finale.

Martella 6,5 - Dopo un avvio eccellente - soprattutto in avanti - c’è qualche sofferenza di troppo contro le folate di Suso.

Rohden 5 - Il meno positivo nel bel primo tempo dei suoi: si fa vedere troppo di rado e aiuta poco Rosi alle sue spalle. Dall'80' Capezzi SV -.

Barberis 6 - Si presenta con una punizione all’incrocio sventata solo da un grande ‘volo’ di Donnarumma. Poi si divide in un buon doppio lavoro di costruzione e anche distruzione. Recupera tantissimi palloni che, però, non gestisce sempre efficacemente.

Crisetig 6 - Ordinato. Senza sbavature ma anche senza guizzi particolari. Completa qualche bella apertura, ma il piano tattico è quello di giocare sempre con pochissimi tocchi, verticalizzando immediatamente.

Nalini 6 - Una furia in avvio, quando ‘schianta’ a ripetizione Calabria. Poi cala notevolmente. Dal 54' Stoian 5 - Non entra bene in partita: tanti errori in entrambe le fasi.

Trotta 7 - Lotta con grinta, mettendo sempre in difficoltà Zapata. Porta in vantaggio il Crotone con un’azione di grinta e forza. Al 17’ ha la palla del 2-0 ma spreca, solo, di testa. Pericoloso fino al 90'.

Falcinelli 6 - Lotta con il coltello tra i denti ma Paletta lo frena sempre con grande autorità. Lavora troppo con le mani. Positiva l'intesa con Trotta, come al solito.

All. Nicola 6,5 - Grande grinta e aggressività: il Crotone punta tutto sull’entusiasmo e gioca attraverso veloci ripartenze. Dopo il rapido vantaggio, il ritmo cala un po’ ma la sofferenza è al minimo. Le cose cambiano dopo il pareggio rossonero, che pure arriva un po' inaspettato: c'è molta più sofferenza.

MILAN

Donnarumma 7 - Dopo poco più di un minuto compie una grande parata sulla punizione di Barberis. Non può nulla sul gol di Trotta. Decisivo anche in avvio di ripresa, sempre su Trotta.

Calabria 5,5 - Troppo poco, tutto molto scolastico. Difensivamente soffre tantissimo, in avanti non sfonda mai.

Zapata 5 - Sotto pressione da subito. Si fa beffare con gran facilità da Trotta in occasione del gol. Quando azzarda l’impostazione sono sempre dolori per il Milan .

Paletta 7 - Piace sempre. Anche abbandonato a sé stesso, anche in un pomeriggio complicato. Stronca più di un’occasione dei padroni di casa, si fa vedere in avanti e, se non altro, è uno dei pochi a non aver lasciato la voglia negli spogliatoi. Spinge persino in porta il pallone dell'1-1. Imposta bene nell'assalto finale.

Vangioni 5,5 - Non commette evidenti errori difensivi, ma il suo apporto alla causa è davvero ridotto al minimo. Troppo poco in avanti, tanti passaggi sbagliati. Qualcosa in più nella ripresa, ma non basta. Dal 90' Gomez SV -.

Kucka 5,5 - Fatica a trovare la posizione giusta per incidere. Soffre anche la grande reattività dei centrocampisti avversari. Tragicomico come, in avvio di ripresa, inneschi il contropiede del Crotone inciampando sul pallone. Si fa apprezzare solo per la sponda da cui arriva il gol di Paletta. Da lì un po' si scuote: pochi minuti dopo costringe anche Cordaz alla gran parata. Importante anche qualche recupero. Sciocco 'rosso' nel finale.

Locatelli 5,5 - Si fa apprezzare difensivamente, ma assolutamente non in fase di costruzione. È anche per questo che i Rossoneri faticano così tanto ad abbozzare una manovra costruttiva. Grande difficoltà nel secondo tempo: soffre anche difensivamente. Pochissima qualità nel finale.

Fernandez 5,5 - Qualche sprazzo di qualità, ma anche tanti minuti anonimi. Sbaglia le giocate chiave. Dal 78' Ocampos SV -.

Suso 6,5 - Sonnecchia a lungo anche lui, però quando si accende è l’unico Rossonero che incide. Cordaz, su di lui, si supera due volte. Molto più coinvolto nel secondo tempo, è però un po' meno preciso. Guida con poca fortuna l'assalto finale.

Lapadula 5,5 - Combatte su ogni pallone, ma non riesce mai a calciare ‘pulito’ in porta. Poca qualità, poca visione di gioco. Si mangia un gol pazzesco al 52'. La sua grinta non basta davvero.

Deulofeu 5,5 - Non ci siamo: confusionario e impreciso. Un suo errore favorisce anche l’avvio dell’azione del vantaggio del Crotone. Fatica ad avere la meglio su Rosi. L'approccio al secondo tempo è migliore, ma non è certo in gran giornata. Dall'86' Bacca SV -.

All. Montella 5,5 - La scelta più ‘rumorosa’ è l’esclusione di Bacca in favore di Lapadula. La squadra, però, è sulle gambe ed è vuota mentalmente. Dopo l’avvio molto negativo, c’è un tentativo di riscossa che però risulta sterile e non abbastanza convinto. L'inizio del secondo tempo è nuovamente problematico ma, dopo il pareggio di Paletta, le cose vanno meglio. Finale in crescendo. Troppo lento con i cambi che, tra l'altro, non sono risolutivi.

Arbitro: Banti 5 - Molto fiscale in avvio: fischia davvero tutto. Buona la gestione dei cartellini. Forti dubbi al 25’: Trotta è fermato solo davanti al portiere, ma sembra che Vangioni lo stia tenendo in gioco. Al 31’ non fischia una trattenuta di Rosi su Deulofeu e sbaglia anche in questa occasione. Al 43’ Deulofeu cade in area accentuando molto: Ceccherini sbraccia, ma non in modo così pesante da giustificare un rigore. Al 55' manca un evidente punizione dal limite a favore del Milan: Kucka è spinto nettamente. Giusto l'offside segnalato poco dopo ai danni di Trotta. Sia Crotone sia Milan si lamentano per dei falli di mano non ravvisati nei pressi dell'area rossoblu.

TABELLINO

CROTONE-MILAN 1-1

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini (70' Dussenne), Ferrari, Martella; Rohden (80' Capezzi), Barberis, Crisetig, Nalini (54' Stoian); Trotta, Falcinelli. All. Nicola. A DISP: Claiton, Acosty, Suljic, Simy, Tonev, Cuomo, Festa, Kotnik, Sampirisi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Locatelli, Fernandez (78' Ocampos); Suso, Lapadula, Deulofeu (86' Bacca). All. Montella. A DISP: Poli, Zucchetti, Honda, Bertolacci, Gomez, Cutrone, Montolivo, Pasalic, Storari.

Arbitro: Banti

Marcatori: 8' Trotta (C); 50' Paletta (M)

Ammoniti: 20’ Ferrari, 26' Crisetig, 93' Falcinelli (C); 24' Kucka, 43' Deulofeu (M)

Espulsi: 91' Kucka (M)

Note: