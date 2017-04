ZONA MISTA - Roma-Lazio, Biglia: "Orsato ha ammesso l'errore"

30/04/2017 15:47

ZONA MISTA ROMA LAZIO BIGLIA / La Lazio vince il derby nonostante l'arbitraggio di Orsato non propriamente impeccabile. Un rigore non dato a Lukaku ed uno 'regalato' alla Roma per un contatto inesistente tra Wallace e Strootman: "A inizio secondo tempo ho chiesto ad Orsato se aveva visto le immagini, mi ha detto di sì ed ha ammesso l'errore quindi è finita lì. Un errore può capitare a chiunque. Il problema è quando fai un errore e non lo accetti perché crei ancora più rabbia", ha spiegato Lucas Biglia in zona mista nel postgara.

Il capitano biancoceleste ha poi commentato il pronostico che aveva fatto Totti nel pre derby: "Possiamo accettare quello che dicono tutti, Totti dicendo quelle cose voleva caricare i tifosi, noi li volevamo caricare diversamente, facendoli venire giovedì a Formello, quindi ognuno è libero di caricare i tifosi nella sua maniera".

D.G.