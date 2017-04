Juventus, UFFICIALE: tegola Rugani, stagione finita!

30/04/2017 15:43

JUVENTUS COMUNICATO UFFICIALE INFORTUNIO RUGANI / Bruttissima notizia per Massimiliano Allegri: da qui al termine della stagione non potrà più fare affidamento su Daniele Rugani, infortunatosi in allenamento prima della trasferta di Bergamo.

A fare chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato la Juventus con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito: "Gli accertamenti cui è stato sottoposto il difensore hanno evidenziato la presenza di una infrazione della corticale della testa del perone.

A causa della persistenza della sintomatologia post-contusiva al ginocchio destro, Daniele Rugani in data odierna è stato sottoposto a controllo TAC che ha evidenziato la presenza di una infrazione della corticale della testa del perone. Il calciatore verrà valutato e monitorato nelle prossime settimane".

