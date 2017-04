ZONA MISTA - Roma-Lazio, Totti: "Ultimo derby? Lo dicono gli altri"

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

30/04/2017 15:29

ZONA MISTA ROMA LAZIO TOTTI / Oggi Francesco Totti ha preso parte al suo 44esimo derby della Capitale. Purtroppo per lui è finito male: la Lazio ha battuto la Roma 3-1. Alla luce di un contratto in scadenza a giugno questa potrebbe essere stata la sua ultima stracittadina in carriera, anche se il capitano giallorosso non si è voluto sbilanciare: "Chi lo dice? Gli altri… Io non dico niente", ha dichiarato nella zona mista dello 'Stadio Olimpico', dove è presente l'inviato di Calciomercato.it.

D.G.