ZONA MISTA - Roma-Lazio, Parolo: "Volevamo riprenderci quanto tolto"

Dagli inviati Andrea Corti (@cortionline) e Daniele Trecca (@danieletrecca)

30/04/2017 15:32

ROMA LAZIO PAROLO MIXED ZONE / Derby vinto dalla Lazio, contro una Roma che trova il pareggio con un rigore discusso, per poi produrre poco altro. In mixed zone ha parlato ai cronisti, tra i quali gli inviati di Calciomercato.it, Parolo, autore di un'ottima prova: "Siamo tornati in campo con la voglia di riprenderci quanto ci era stato tolto dagli errori arbitrali. Abbiamo dimostrato d'avere più voglia di correre, lottare e sacrificarci".

ORSATO - "L'arbitro è umano e come noi può sbagliare".

L.I.