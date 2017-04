Roma-Lazio, Inzaghi: "Vittoria del gruppo! Orsato? Abbiamo parlato a inizio ripresa..."

30/04/2017 14:59

ROMA LAZIO INZAGHI POSTGARA / La Lazio vince il derby e tiene saldamente le mani sul quarto posto. Intercettato dai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match, Simone Inzaghi ha elogiato i suoi ragazzi: "Keita? Oggi è la vittoria del gruppo, abbiamo avuto difficoltà nel corso della partita, ma con questo spirito sapevo di poter fare un'ottima gara. Ora per un paio di giorni ci godiamo l'impresa, poi testa alla Samp".

ROMA – "La Roma è una grande squadra, dovevamo essere bravi a prepararla bene. Poi Orsato ha sbagliato, insieme a Rizzoli il più bravo. A inizio secondo tempo ho chiesto ad Orsato se aveva visto le immagini, mi ha detto di sì, ed ha ammesso l'errore. Può capitare, ma non voglio entrare nel merito. In quel momento non ho pensato all’errore arbitrale, ma a scuotere la mia squadra. La partita si è messa male alla fine del primo tempo, ma abbiamo vinto strameritatamente. Siamo partiti benissimo, i ragazzi fino a mercoledi mattina sono liberi, è giusto che stiano con la mente libera, tra colazione presto e allenamenti la mattina“.

GRUPPO – "L'anno scorso avevo capito che avevo un gruppo che mi seguiva alla lettera. Quest'estate ho sentito tanto, ma sapevo che avrei trovato ragazzi bravi e disponibili. Sono orgoglioso di avere una squadra cosi. Alleno un grande gruppo, fatto di uomini veri, sia chi ha giocato 36 partite, sia chi ne ha giocate 7. E’ giusto ora che i ragazzi siano osannati".

LUKAKU – "Lukaku secondo me è in un ottimo momento, con Immobile in campo sarebbe rimasto fuori. Mi sono fidato delle mie sensazioni, volevo Felipe come arma sorpresa in panchina. Avendo Lulic in splendida forma, ho pensato di alzare lui e tenere Anderson in panchina".

RINGRAZIAMENTI – "Al di là del mio staff, ringrazio la mia famiglia ed i miei figli, i miei genitori. Questa dedica è per il gruppo che alleno, senza di loro non avrei potuto fare questo campionato, a pensare da dove eravamo partiti il 6 luglio da Auronzo, tra mille difficoltà".

D.G.