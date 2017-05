Monaco-Juventus, le probabili formazioni: le certezze di Allegri

Giuseppe Barone

01/05/2017 09:04

MONACO JUVENTUS FORMAZIONI / Archiviato il rocambolesco 2-2 di campionato rimediato in quel di Bergamo venerdì sera, la Juventus si accinge a riprendere la propria corsa in Champions League. Forte di uno Scudetto ormai solo da ufficializzare, dopo la sconfitta della Roma nel derby, i bianconeri possono concentrarsi anima e corpo sulla doppia sfida contro il Monaco. Il primo round sarà giocato mercoledì sera in terra francese, con lo stadio 'Louis II' vestito a festa per sostenere i monegaschi nella semifinale Champions contro la truppa di Allegri. L'asse Monaco-Juventus dunque si scalda anche sul terreno di gioco e non solo sul calciomercato, lì dove la società bianconera starebbe monitorando alcuni dei talenti in maglia biancorossa. Prima del clamoroso exploit del mese di aprile era stato infatti accostato ai bianconeri il talentino Kylian Mbappé. Oggi invece la Juventus sembra particolarmente interessata al brasiliano del Monaco, Fabinho, per il quale comunque la truppa torinese non vuole superare i 40 milioni di euro. Tanti giovani e qualche veterano: Jardim prepara il solito mix in vista di mercoledì sera.

Monaco-Juventus, le scelte di formazione di Jardim ed Allegri

Le ultime news Juventus vedono un Allegri propenso a schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1, che tanto ha reso negli ultimi mesi. Il condottiero bianconero dovrà fare a meno dello squalificato Sami Khedira, il quale con ogni probabilità verrà rimpiazzato da Claudio Marchisio. Stagione finita per Rugani che comunque sarebbe partito dalla panchina. Per il resto pochissimi dubbi in casa Juventus, con Buffon che dovrebbe essere difeso da Alves, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. In mediana con Marchisio ci sarà Pjanic mentre in avanti spazio al poker d'assi a tinte bianconere. Jardim invece dovrebbe proporre il solito 4-4-2 con Mbappé e Falcao in attacco. Mercoledì ore 20.45, la Juventus è chiamata all'appuntamento con la storia.

Monaco-Juventus, le probabili formazioni

MONACO (4-4-2): Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Silva, Bakayoko, Moutinho, Lemar; Falcao, Mbappé. All. Jardim

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Madzukic; Higuain All. Allegri