Roma-Lazio, Spalletti mastica amaro: "Gara decisa dagli episodi. Ora stiamo zitti"

30/04/2017 14:45

ROMA LAZIO SPALLETTI POSTGARA / La Roma cade nel derby: la Lazio si impone 3-1 grazie ad una grande prestazione di Keita. Al termine della sfida Luciano Spalletti ha analizzato la sconfitta ai microfoni di 'Premium Sport': "Gara decisa da brutti episodi. Prima del loro gol saremmo potuti andare noi in vantaggio e poi subisci il contraccolpo, iniziando a pensare che non sia la gara che t'aspettavi".

SCELTE - "Ho scelto di cambiare perché Rüdiger non spingeva fino in fondo ed era troppo alto in difesa. Loro poi sono bravi in contropiede. Ora bisogna stare zitti e accettare tutte le analisi che ci saranno. Di certo abbiamo fatto delle scelte sbagliate in alcuni momenti. Va detto però che gli episodi non ci hanno aiutato, date le deviazioni sui primi due gol".

D.G.