Milan, che fine ha fatto Traorè? Era il 'talismano' rossonero

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

30/04/2017 16:45

MILAN NEWS TRAORE / In casa Milan molti si ricorderanno Bakaye Traore. Non certo per le sue grandi prestazioni, ma per la simpatia che generò questo poco conosciuto giocatore nella stagione 2012/2013. Sui social network fu nominato 'Talismano' della squadra, dato che con lui in campo i rossoneri non sono mai usciti sconfitti nell'arco dei 90 minuti. L'unico ko è avvenuto in Coppa Italia contro la Juventus, ma dopo i tempi supplementari. Una sola annata rossonera per il centrocampista maliano, di cui ora andiamo a ripercorrere la carriera.

Ex Milan: la storia di Bakaye Traoré

Nato il 6 marzo 1982 a Bondy, in Francia, approda nel 2003 all'Amiens. Prima gioca nella formazione B e poi viene aggregato alla Prima Squadra. E' la stagione 2005/2006 quella in cui riesce a mettersi in evidenza come titolare e rimane nel club della Piccardia fino al 2009, dopo 119 presenze e 9 gol tra Ligue2 e coppe nazionali. Firma un contratto triennale con il Nancy: 80 presenze e 11 gol tra Ligue1 e coppe. Nell'ultima stagione disputata con la squadra della città situata nel nord-est della Francia riesce ad attirare l'attenzione del Milan.

Nel calciomercato dell'estate 2012 i rossoneri annunciano l'arrivo a parametro zero di Traoré, un centrocampista maliano di cui si conosce molto poco e che firma un triennale. Dalle varie news Milan circolate sul suo conto, viene descritto come un mediano forte fisicamente, abile negli inserimenti e dotato di un buon tiro. C'è chi spera che possa, a sorpresa, rivelarsi un colpo azzeccato e invece non sarà così. Massimiliano Allegri gli concede solo 9 presenze, di cui una in Champions League nei minuti finali della vittoria casalinga contro il Barcellona. Le sue prestazioni sono tutt'altro che brillanti e, anzi, per alcune movenze riesce anche a diventare oggetto di prese in giro sui social network. I tifosi si chiedono perché il Milan abbia preso questo giocatore, dandoli pure un ingaggio da ben 1,2 milioni di euro netti all'anno. Le critiche ad Adriano Galliani piovono numerose per quello stipendio esagerato a un calciatore così.

Nell'estate 2013, non rientrando nei progetti tecnico-tattici milanisti, viene ceduto in prestito in Turchia al Kayseri Erciyesspor. Lì credono in lui e infatti Traoré mette insieme 27 presenze con 1 gol. Però il club non lo riscatta e allora si fa sotto il Bursaspor, club di blasone superiore, che lo acquista a titolo gratuito nel luglio 2014. Il maliano rimane lì per due stagioni, mettendo insieme 31 presenze e 5 gol. Nell'estate 2016, dopo la scadenza del contratto, il 32enne centrocampista rimane svincolato ed è tuttora alla ricerca di una nuova squadra. Probabilmente se il Milan non lo avesse tesserato, in Italia non lo avremmo mai conosciuto. E non ci saremmo persi niente...