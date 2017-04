Roma-Lazio, rosso diretto per Rüdiger: salta il Milan... e la Juve?

30/04/2017 14:30

ROMA LAZIO RUDIGER ESPULSIONE / Il derby si chiude nel peggiore dei modi per la Roma. Nel finale del match - vinto dalla Lazio per 3-1 - Antonio Rüdiger ha rimediato un cartellino rosso diretto per una scellerata entrata in gamba tesa su Filip Djordjevic. Ora il difensore tedesco sarà costretto a saltare sicuramente il prossimo match contro il Milan, sperando che il Giudice Sportivo non decida di allungare la sanzione. In quel caso il numero 2 giallorosso rischia di dover dare forfait anche per lo scontro diretto contro la Juventus in programma il 14 maggio.

D.G.