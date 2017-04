Roma-Lazio, Strootman simula: possibile prova televisiva

30/04/2017 14:06

ROMA LAZIO PROVA TV STROOTMAN / Ha fatto molto discutere il rigore concesso nel finale di primo tempo alla Roma. Le immagini televisive infatti mostrano come non ci sia alcun contatto su Strootman in area. Orsato si è lasciato però ingannare dal movimento del centrocampista olandese, consentendo il tiro dal dischetto, che ha portato al pareggio di De Rossi.

Proprio le immagini televisive però potrebbero condannare Strootman, non sanzionato ovviamente dal direttore di gara. Non sarebbe dunque da escludere la possibilità di una prova televisiva per il centrocampista di Spalletti, come avvenne per Krasic nel 2010 in seguito alla sua simulazione in un Juventus-Bologna: nell'occasione l'esterno serbo venne squalificato per 2 giornate. Nel caso dovesse essere utilizzato lo stesso metro di giudizio l'olandese rischierebbe di restare in tribuna per alcuni match di questo finale di stagione, tra cui il delicatissimo scontro contro la Juventus in programma tra due turni.

L.I.