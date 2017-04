30/04/2017 14:05

ROMA LAZIO DE VRIJ INFORTUNIO / Tanti i problemi fisici per Lazio e Roma, alle prese con molte defezioni a gara in corso. L'ultima in ordine temporale riguarda De Vrij che, come riportato da 'Premium Sport', ha chiesto il cambio a Inzaghi a causa di problemi fisici. Al suo posto in campo Hoedt, con il tecnico biancoceleste che dovrà fare i conti anche con lo stato fisico di Milinkovic-Savic, non al meglio.

L.I.