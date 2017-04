Roma-Lazio, polemica Inzaghi-Dzeko: urla in campo

30/04/2017 13:37

ROMA LAZIO DERBY INZAGHI DZEKO NAINGGOLAN / Un derby decisamente teso quello in scena all'Olimpico' tra Roma e Lazio. I biancocelesti sono passati in vantaggio grazie a un gran gol di Keita, con la Roma che ha poi pareggiato i conti su calcio di rigore.

Ancor prima del tiro dal dischetto di De Rossi, che ha scatenato le ire dei laziali, Inzaghi si era reso protagonista di un siparietto con Dzeko e Nainggolan. La Lazio aveva infatti gettato fuori volontariamente il pallone, così da consentire l'uscita dal campo di Lukaku. Una volta operato il cambio però Dzeko non ha restituito il pallone. Il tecnico della Lazio si è scagliato contro di lui con urla veementi, per poi fare lo stesso con Nainggolan, fino a che il belga non ha gettato fuori il pallone. A quel punto applausi di Inzaghi, anche se ironici.

L.I.