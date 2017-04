30/04/2017 13:19

ROMA LAZIO RIGORE / Il derby torna in parità sul finire del primo tempo, con un calcio di rigore che farà di certo discutere. Fallo su Strootman che vola in area e consente a Daniele De Rossi di siglare il gol dell'1-1 dal dischetto. Le immagini però mostrano come sull'olandese non sembra esserci stato contatto.

L.I.