30/04/2017 13:11

ROMA LAZIO LUKAKU FELIPE ANDERSON / Non certo fortunata la Lazio durante il derby contro la Roma: dopo aver perso Immobile nel riscaldamento per influenza, Inzaghi ha dovuto cambiare anche il suo sostituto Lukaku verso la fine del primo tempo per un problema fisico. Al suo posto è entrato Felipe Anderson.

B.D.S.