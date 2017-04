Calciomercato Napoli, Pavoletti in uscita: la Fiorentina in pressing

Oscar Maresca

30/04/2017 12:22

CALCIOMERCATO NAPOLI PAVOLETTI/ Dopo il grave infortunio di Milik e prima dell'evoluzione di Mertens da riserva di lusso a goleador, l'arrivo di Pavoletti al Napoli era considerato la soluzione ai problemi tattici di mister Sarri. Una prima punta rapace come l'ex Genoa avrebbe potuto dare il giusto apporto all'offensiva partenopea data l'assenza di Milik.

Un po' la condizione atletica non brillante, condizionata dai vari infortuni di questa stagione, un po' lo strepitoso cambiamento di Mertens, hanno relegato l'attaccante livornese ai margini della panchina azzurra. Ad oggi sono solo 9 le presenze per Pavoletti in questa stagione. Troppo poche per un attaccante che a gennaio era considerato uno dei pezzi pregiati del calciomercato.

Calciomercato Napoli, Pavoletti verso l'addio: gli azzurri possono fare cassa

Difficile pensare che in queste ultime 5 fondamentali sfide che mancano alla fine della stagione Pavoletti possa trovare spazio. Più probabile invece che si delinei per l'ex Genoa un futuro lontano dal capoluogo partenopeo. Con una cessione definitiva il calciomercato Napoli potrebbe subire una brusca accelerata considerato il valore considerevole del cartellino del giocatore. Tre club di serie A sarebbero infatti interessati a Pavoletti. Anche la Fiorentina qualora decidesse di cedere Kalinic potrebbe virare proprio sull'attaccante azzurro per sostituire il croato.

Con più fiducia e minutaggio a disposizione, la prima punta livornese potrebbe tornare ai livelli che gli competono e continuare a sperare nel sogno Nazionale in vista dei Mondiali di Mosca 2018. Pavoletti non ha ancora mai esordito con la maglia dell'Italia e poterlo fare in una competizione così importante potrebbe spingerlo ancor di più verso l'addio al Napoli a fine stagione.