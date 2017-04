Roma-Lazio, Tare: "Keita al posto di Immobile. Oggi sarà una battaglia"

30/04/2017 12:13

ROMA LAZIO DERBY TARE IMMOBILE / Poco prima del derby tra Roma e Lazio, Inzaghi si ritrova senza Ciro Immobile. La prolifica punta biancoceleste è stata fermata da problemi intestinali, come confermato dal club capitolino.

In merito, ai microfoni di 'Premium Sport', si è espresso anche Tare: "Non cambierà molto l'assenza di Immobile. Abbiamo una squadra in buona salute e sposteremo Keita in posizione di prima punta. Sappiamo bene quanto sia importante questa sfida per la piazza. Oggi sarà una battaglia".

