Calciomercato Roma, Baldissoni: "Non è l'ultimo derby per Totti. Programmiamo con o senza Spalletti"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

30/04/2017 12:01

CALCIOMERCATO ROMA BALDISSONI TOTTI / Poco prima del derby contro la Lazio, Mauro Baldissoni si è soffermato molto sul calciomercato Roma parlando del futuro di Totti, Spalletti e De Rossi. Prima del calciomercato, il direttore generale giallorosso a 'Premium sport' ha parlato della stracittadina: "Vincere oggi significa fare tre punti che serviranno per mantenere il secondo posto e provare ad impensierire la Juventus. Sappiamo che c'è lo scontro diretto, ma anche che loro dovrebbero sbagliare anche un'altra partita. Pensiamo a non sbagliare noi. Totti ha un contratto di sei anni e di derby da vivere ne ha ancora tanti, anche se fuori dal campo. Francesco ha un contratto da calciatore in scadenza al 30 giugno e un ulteriore contratto di sei anni. Quindi questo non sarà l'ultimo derby".

MONCHI - "Monchi è una persona in gamba e sveglia e già sa tutto quello che c'è da sapere. Ha grande conoscenza, professionalità come metodo di lavoro. I risultati sono tutti dalla sua parte. E' riuscito a vincere con budget non dominante. Crediamo sia un profilo di eccellenza che ci può far fare un ulteriore salto in avanti".

SPALLETTI - "Il futuro della Roma sarà il frutto di un lavoro di programmazione con o senza Spalletti. Il messaggio dell'allenatore è stato sempre coerente nel voler dare una sollecitazione emozionale massima alla squadra. Vicnere è difficile, ma il secondo posto ha un significato enorme. Del futuro ne parleremo in separata sede".

DE ROSSI - "Stiamo parlando, stiamo andando un po' lunghi ma quando c'è un rapporto così intimo magari ssi dà per scontato l'altro. Ma non è una cosa negativa, ma è indice di intimità. Poi parliamo di una cosa che riguarda l professionalità e quindi l'accordo deve soddisfare lui e noi. Noi lo vogliamo tenere".

KESSIE - "Già abbiamo parlato dei nostri. Parlare di mercato mi sembra fuori luogo". Kessie vuole la Roma che ha l'accordo con l'Atalanta, mentre l'agente tratta anche con il Milan.