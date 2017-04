Roma-Lazio, UFFICIALE: Immobile salta il derby: Lukaku dal primo minuto

30/04/2017 12:09

ROMA LAZIO IMMOBILE LUKAKU / AGGIORNAMENTO ORE 12.12 - Problemi influenzali per Ciro Immobile che, ora è ufficiale, salterà il derby contro la Roma.

Stando a quanto riportato da 'Premium Sport', Ciro Immobile è uscito dal campo durante la fase di riscaldamento. A meno di 30 minuti dal fischio d'inizio l'attaccante biancoceleste non è ancora tornato in campo.

Intanto si scalda Lukaku e tutto lascia presagire una sua presenza nella formazione di Inzaghi dal primo minuto. Un duro colpo per la Lazio, che perde il suo attaccante migliore in una delle sfide più importanti della stagione per la piazza

L.I.