30/04/2017 11:46

ROMA LAZIO LOMBARDI / Cristiano Lombardi, attaccante della Lazio, ha parlato a 'Premium Sport' a meno di un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Lazio: "Il derby lo vorranno vincere entrambe le squadre per i loro tifosi e per la classifica. Il pubblico quest'anno ci è stato molto vicino, durante tutta la stagione. Anche oggi ci spingerà molto. Siamo pronti per la battaglia".

B.D.S.