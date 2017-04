Calciomercato Milan, dalla Spagna: Morata ha scelto la sua prossima squadra

30/04/2017 11:32

CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Si complica ulteriormente per il Milan la pista di calciomercato che porta ad Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid in estate ed i rossoneri lo avrebbero inserito nella lista dei grandi sogni, ma secondo quanto rimbalza dalla Spagna il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra. Il quotidiano 'As', infatti, rivela che l'ex Juventus avrebbe scelto il Chelsea come sua prossima destinazione, preferendo i 'Blues' anche al Manchester United che, salvo clamorosi colpi di scena, non prenderà parte alla prossima Champions League.



L.P.