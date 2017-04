Calciomercato Inter, Griezmann-United solo a una condizione

30/04/2017 10:54

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN / Antoine Griezmann non dice sì al Manchester United, almeno fin quando non ci sarà la certezza della partecipazione dei 'Red Devils'. Come si legge sul 'Mirror', infatti, l'attaccante dell'Atletico Madrid vuole vedere prima come finisce la stagione della squadra di Mourinho e poi dare la sua risposta alla società inglese. Lo 'Special One' è pronto a sborsare la clausola da cento milioni di euro per il gioiello di Simeone, sogno dell'Inter cinese, ma la super offerta potrebbe anche non bastare. Attualmente il Manchester United è quinto in classifica, a un punto dal quarto posto che significherebbe qualificazione in Champions. La squadra di Mourinho è ancora in corsa in Europa League e vincerla significherebbe accedere alla massima competizione continentale. L'unico modo per strappare il sì di Griezmann.

B.D.S.