Palermo, niente ufficialità: slitta il closing

30/04/2017 10:35

PALERMO CLOSING / Niente closing, ma nessuna preoccupazione: il Palermo non diventerà oggi a tutti gli effetti della società di Baccaglini ma si tratterebbe soltanto di un rinvio di pochi giorni. Come si legge sulla 'Gazzetta Sportiva', con il weekend e la festa del primo maggio, per il club rosanero ci sarà il rinvio del comunicato ufficiale del definitivo passaggio di proprietà. L'affare però non sembrerebbe a rischio con ottimismo che filtra sia dal lato Zamparini che da quello dell'ex Iena. Nei prossimi giorni quindi dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

B.D.S.