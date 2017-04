Calciomercato Juventus, agente Dybala: "Lo volevano da mezza Europa. Ora vuole vincere tutto qui"

30/04/2017 09:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Due gol davanti al leggendario Messi, una clamorosa tripletta da conquistare in un mese ed un rinnovo da vero top player, quale sta dimostrando di essere. Momento magico per Paulo Dybala, fresco di firma con la Juventus fino al 2022. Ed ai microfoni del 'Corriere dello Sport', l'agente Pierpaolo Triulzi parla della trattativa con i bianconeri: "È stato un rinnovo lungo, complesso, ma che alla fine ha realizzato le nostre aspettative. I mesi di lavoro sono stati dieci... Questo per me è un segnale molto importante che la Juventus dà ai suoi tifosi e alle altre squadre, perché ancora una volta ha dimostrato quanto sia costruendo una società di top player. Ma è stato anche un messaggio importante di Dybala ai tifosi. Se dicessi che è stato tutto facile durante la trattativa direi una bugia. Ma posso sicuramente dire che è sempre esistita la volontà comune di arrivare all'accordo. Sirene dei top club? Paulo è il miglior talento in questo momento, subito dietro ai grandissimi come Messi e Ronaldo. Ritengo una cosa abbastanza normale che l'interesse su di lui sia stato molto alto ed è ovvio che molte squadra si siano interessate a lui seriamente. Se scrivete che Paulo lo voleva mezza Europa scrivete il vero. Ma abbiamo scelto la Juve ed è contento di essere un giocatore della Juve perché qui vuole vincere tutto. Anche il Pallone d'Oro? Senza presunzione: sì".