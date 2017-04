Calciomercato Napoli, arriva Szczesny: Reina pronto all'addio

30/04/2017 10:11

CALCIOMERCATO NAPOLI SZCZESNY REINA / Il Napoli è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione: obiettivo degli azzurri è affiancare a Pepe Reina per la prossima stagione. Scelta da ponderare per il Napoli che continua i contatti con Szczesny che in estate rientrerà all'Arsenal dopo il prestito alla Roma. Proprio l'eventuale arrivo dell'estremo difensore polacco potrebbe mettere fine all'avventura in Campania di Reina. Come si legge sulla 'Gazzetta Sportiva', infatti, l'ex Liverpool vorrebbe conservare la centralità nel progetto Napoli e l'arrivo dell'attuale numero uno della Roma aprirebbe una inevitabile competizione per il ruolo di titolare. Ecco perché Reina starebbe pensando all'addio in caso di arrivo di Szczesny. Cosa diversa, invece, se la società di De Laurentiis dovesse puntare su un portiere più giovane come Skorupski o Perin.

B.D.S.