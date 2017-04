Inter-Napoli, contro i nerazzurri una sola novità: Zielinski dal primo minuto

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

30/04/2017 14:00

NAPOLI INTER FORMAZIONE / Il posticipo di questa sera pr la 34/a giornata di Serie A presenta la sfida Inter-Napoli, una partita densa di significato per entrambe le squadre. I nerazzurri puntano ancora ad un piazzamento per la prossima edizione di Europa League, anche se la missione per gli uomini di Pioli ormai sembra davvero impossibile. Altrettanto difficile ma comunque più perseguibile è invece l'obiettivo dei partenopei di scippare il secondo posto che vale la qualificazione diretta in Champions League alla Roma, complice il calendario ostico dei giallorossi.

Per questo il Napoli non può sbagliare: Maurizio Sarri sembra intenzionato in questo senso a schierare il miglior undici possibile, confermando la formazione iniziale che una settimana fa ha dominato il Sassuolo pur conseguendo un solo punto e presentando una sola eccezione. In porta ci sarà Pepe Reina (nonostante gli ultimi sviluppi di calciomercato), con davanti a lui la coppia titolare di difesa composta da Albiol e Koulibaly. Ai lati agiranno Hysaj e Strinic, ormai titolare della fascia sinistra in questo finale di stagione. In mediana la 'sorpresa' sarà il probabile impiego dall'inizio di Piotr Zielinski, che nelle ultime uscite sembra aver accusato una certa stanchezza fisica finendo col cedere la maglia da titolare ad Allan. Napoli che poi presenterà nel ruolo di regista Jorginho, a sinistra invece confermatissimo Hamsik.

Napoli, nessuna sorpresa in attacco

Non dovrebbe cambiare niente nemmeno per quanto riguarda il terzetto offensivo da opporre all'Inter: nonostante un agguerrito Arkadiusz Milik, Sarri dovrebbe affidarsi ancora ai collaudatissimi Callejon, Mertens ed Insigne, anche se l'impiego del polacco in caso di necessità nel secondo tempo appare scontato. E stando alle ultime news Napoli, l'allenatore azzurro sembra intenzionato a procedere anche con una 'sostituzione guidata': ieri in conferenza stampa proprio Sarri ha parlato in particolare del suo centrocampo analizzando la figura di Marek Hamsik. Il capitano del Napoli, tra i più presenti della rosa partenopea negli ultimi due anni, avrà modo di rifiatare ancora una volta con un cambio a 15' dalla fine: "E' l'unico modo per farlo riposare senza rinunciare a lui", ha affermato l'allenatore azzurro.