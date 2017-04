Calciomercato Milan, Donnarumma in stallo: rinnovo o estero

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/04/2017 08:48

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il tecnico Vincenzo Montella, alla vigilia dell'importante sfida in casa del Crotone, ha alzato la tensione riportando la testa sul campo ed evitando di commentare le voci di calciomercato. Ma col finale di stagione e la sessione estiva sempre più vicina, le trattative, gli incontri e le indiscrezioni sono ormai inarrestabili. Soprattutto su determinati profili, come il baby portierone del Milan, Gigio Donnarumma. La dirigenza rossonera ha già ampiamente chiarito la sua posizione in merito: Gigio non è in vendita e, anzi, si punta al rinnovo del contratto. Lo stesso giocatore giura fedeltà al club milanista, ma il suo entourage vuole garanzie tecniche prima di sedersi al tavolo e discutere. E starebbero facendo melina anche sul fratello Antonio, ora all'Asteras Tripolis, che potrebbe rientrare a Milanello. In caso di mancato accordo, secondo 'La Gazzetta Sportiva' arriverebbero conferme sul fatto che il portiere classe '99 valuterebbe solamente opzioni estere, mentre sarebbe in ribasso la pista Juventus e l'Inter, contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore, non sarebbe mai stata quotata.