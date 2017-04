Calciomercato Inter, dopo Oriali è assalto a Conte

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/04/2017 08:35

CALCIOMERCATO INTER ORIALI CONTE / L'arrivo a Milano di Jindong Zhang, che ripartirà stasera dopo aver assistito alla sfida col Napoli, potrebbe portare importanti novità per il futuro dell'Inter. 48 ore di riunioni con tutti i comparti societari per fare il punto della situazione e alzare la pressione. E oggi andrà in scena un maxi vertice ad Appiano Gentile nel quale sarà ribadito anche il budget di calciomercato, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 150 milioni di euro (di cui buona parte derivante dalle cessioni di diversi tasselli ed esuberi). Non sarà toccata, invece, la questione allenatore, anche per rispetto dell'attuale tecnico Stefano Pioli che nella volata finale spera ancora di centrare l'Europa e la conferma.



Ma è proprio sul fronte allenatore che la dirigenza nerazzurra sta lavorando fortemente sotto traccia. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di 'Tuttosport', l'obiettivo numero uno per la panchina resta Antonio Conte e l'Inter starebbe alzando il pressing per tentare di convincerlo. L'arrivo imminente di Lele Oriali, che lo stesso Conte avrebbe voluto anche al Chelsea dopo la positiva esperienza in Nazionale, potrebbe essere un'ulteriore motivazione che potrebbe spingerlo verso Milano, dove avrebbe pieni poteri per guidare la rifondazione interista. Sulle valutazioni che sta facendo il manager dei 'Blues', però, pesa parecchio la mancata partecipazione dell'Inter alla Champions League, dove invece sarebbe protagonista il prossimo anno col suo Chelsea. Anche se, riporta il quotidiano torinese, i più ottimisti danno addirittura un buon 50% di possibilità di vedere Conte all'Inter. Intano però in casa si valutano anche le alternative e si continua a sognare Diego Simeone, comunque complicatissimo da raggiungere, mentre la pistà più percorribile resta quella che porta a Luciano Spalletti.