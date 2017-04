30/04/2017 05:05

CALCIOMERCATO MILAN STURRIDGE / Daniel Sturridge, attaccante del Liverpool in probabile uscita in estate e accostato nel recente passato anche al Milan, potrebbe proseguire la sua carriera al West Ham. Secondo quanto riporta 'Sky Sports', gli 'Hammers' non hanno mollato la presa sul giocatore.

S.D.