Roma-Lazio, le probabili formazioni del derby

30/04/2017 00:43

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO/ Il derby della Capitale fa il suo esordio assoluto all'ora di pranzo: alle 12.30, Roma e Lazio si affronteranno per la quarta volta in questa stagione. Ultimi dubbi di formazione per i due tecnici: Spalletti dovrebbe recuperare De Rossi, mentre Simone Inzaghi deve scegliere tra Felipe Anderson e Keita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrj, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.

S.F.