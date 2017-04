Juventus, Glik segna e guarda alla Champions: "Non sarà una sfida semplice"

29/04/2017 23:57

JUVENTUS MONACO GLIK / Il Monaco si prepara alla Juventus con una vittoria ed anche Kamil Glik ha messo il proprio timbro sulla sfida: quasi un avvertimento alla vecchia rivale. Il difensore polacco ha parlato così a 'Canal Plus': "La mia esperienza in Italia mi ha dato tanto e mi ha fatto migliorare molto dal punto di vista tecnico e della fiducia. Juventus? Speriamo di fare risultato, ma sappiamo già da ora che non sarà semplice. Siamo una bella squadra, però per il momento non abbiamo ancora fatto nulla".

O.P.