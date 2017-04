Torino-Sampdoria, Iturbe torna al gol: "Sono stati due anni difficili"

29/04/2017 23:46

TORINO SAMPDORIA/ Iturbe ha trovato il suo primo gol con la maglia del Torino regalando ai granata il pareggio contro la Sampdoria. Una gioia commentata così dall'ex Verona: "Mi aspetto sempre il gol, sono stato tanto infortunato, per due anni ho giocato poco. E' stato un periodo difficile alla Roma non ho giocato e dovevo tornare in forma fisicamente. Lo staff mi ha aiutato tantissimo, arrivato qui avrei voluto giocare titolare e dimostrare quello che so fare. Avevo bisogno di ritrovare il ritmo che avevo a Verona. Sono arrivato in una piazza tranquilla come Torino, è importante per un calciatore" ha dichiarato a 'Sky Sport'.

S.F.