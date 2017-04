Torino-Sampdoria, Giampaolo: "Partita seria. Ecco cosa ha avuto Schick"

29/04/2017 23:24

TORINO SAMPDORIA/ Marco Giampaolo ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' il pareggio ottenuto dalla Sampdoria in casa del Torino: "Mihajlovic ha detto che il Torino ha dominato? Lui fa le sue valutazioni, la Sampdoria ha fatto una partita seria. Abbiamo preso gol per un infortunio tecnico, contro una squadra forte con tantissima qualità. Schick? Ha avuto un problema alla spalla, ha deciso di provare a restare in campo ma ho dovuto sostituirlo.

"Praet? E' un giocatore forte, se oggi vuoi giocare bene a calcio hai bisogno di qualità. Linetty è un trattore. Sono contento di Praet, deve avere continuità anche mentale".

S.F.