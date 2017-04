29/04/2017 22:27

NEWS ATLETICO MADRID/ Kevin Gameiro ha commentato così la vittoria ottenuta dall'Atletico Madrid sul Las Palmas: "Sono pronto per il finale di stagione. È più facile iniziare la partita segnando subito. Continuiamo il nostro cammino in Liga, che sarà molto difficile" ha spiegato l'attaccante francese in zona mista.

S.F.