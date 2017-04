DIRETTA Premier League, Tottenham-Arsenal: segui la cronaca LIVE

30/04/2017 16:30

DIRETTA TOTTENHAM ARSENAL - Tre punti decisivi in palio nel derby londinese tra Tottenham e Arsenal. Gli 'Spurs' di Pochettino vogliono mettere ulteriore pressione al Chelsea capolista e accorciare il distacco (-4) dalla vetta, mentre alla formazione di Wenger servono assolutamente i tre punti per continuare a sperare in un piazzamento Champions per la prossima stagione. Calciomercato.it vi offre la sfida della 35a giornata di Premier League.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Wanyama; Son, Davies, Eriksen, Alli; Kane. All.: Pochettino.

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Koscielny, Gabriel, Monreal; Oxlade-Chamberlain, Xhaka, Ramsey, Gibbs; Ozil, Sanchez; Giroud. All.: Wenger.

G.M.