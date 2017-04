29/04/2017 22:05

TORINO SAMPDORIA/ E' durato appena un minuto il secondo tempo di Patrick Schick in Torino-Sampdoria. Dopo il primo giro d'orologio della ripresa, l'attaccante ceco è stato costretto a chiedere il cambio per un problema alla spalla accusato dopo un scontro di gioco. Al suo posto, è entrato Budimir. Al momento non sembra un problema grave per Schick, ma bisognerà aspettare il termine della gara per saperne di più.

S.F.