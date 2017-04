DIRETTA Premier League, Everton-Chelsea 0-0: segui la cronaca LIVE

30/04/2017 15:05

DIRETTA EVERTON CHELSEA - Antonio Conte vuole proseguire la corsa verso il primo titolo sulla panchina del Chelsea. Dopo il poker al Southampton, i 'Blues' cercano i tre punti nell'insidiosa trasferta contro l'Everton per respingere il tentativo di rimonta del Tottenham, a -4 in classifica dalla capolista a cinque giornate dal termine. Calciomercato.it vi offre la sfida valevole per la 35a giornata di Premier League.

FORMAZIONI UFFICIALI



Everton (4-2-3-1): Stekelenburg, Holgate, Jagielka, Williams, Calvert-Lewin, Baines, Gueye, Davies, Barkley, Valencia, Lukaku. All.: Koeman.



Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard. All.: Conte.

G.M.