Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: il Chelsea pronto ad accelerare per Bernardeschi

29/04/2017 21:54

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BERNARDESCHI / Federico Bernardeschi rimane uno dei profili più seguiti dalle big italiane e straniere in vista del prossimo calciomercato. Il trequartista della Fiorentina infatti è conteso da Inter e Juventus in Italia, ma sul giocatore si sono mosse anche Bayern Monaco e Chelsea, entrambe allenate da tecnici nostrani.

Stamani 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un incontro tra il ds dell'Inter Ausilio e l'entourage del giocatore viola per parlare di cifre. Tuttavia anche 'Oltremanica' il 'Daily Express' ha detto la sua in merito alla vicenda 'Berna': secondo la stampa inglese il talento dei toscani dopo il 'no' alla Juve da parte della Fiorentina potrebbe essere diretto verso il Chelsea. I 'Blues' sono pronti a mettere sul piatto oltre 5 milioni di euro a stagione per il carrarino.

O.P.