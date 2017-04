Manchester United, De Gea-Real Madrid: la volontà del portiere

29/04/2017 21:30

MANCHESTER UNITED REAL MADRID DE GEA / Il futuro di David De Gea non è ancora scritto e non è un mistero che il Real Madrid voglia ancora portare lo spagnolo a difendere la porta 'Blanca' la prossima stagione. Secondo quanto riporta 'Sky Sports', nonostante la volontà delle 'Merengues' l'ostacolo principale potrebbe essere proprio il desiderio di De Gea di non muoversi dal Manchester United. Il portiere infatti non sarebbe convinto di andare via dai 'Red Devils' e non avrebbe ancora comunicato nulla al riguardo ai vertici della società.

O.P.