DIRETTA Serie A, Bologna-Udinese 1-0: subito Destro! LIVE

30/04/2017 15:00

DIRETTA BOLOGNA UDINESE - Il Bologna cercherà di invertire il trend negativo delle ultime uscite nel match del 'Dall'Ara' contro l'Udinese. L'undici di Donadoni non vince in campionato dal 19 marzo (4-1 al Chievo), mentre i friulani di Delneri vogliono dar seguito al successo contro il Cagliari e avvicinare la parte sinistra della classifica. Calciomercato.it vi offre l'incontro della 34a giornata di Serie A.



FORMAZIONI UFFICIALI



Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Maietta, Gastaldello, Mbayer; Donsah, Viviani, Taider; Verdi, Destro, Krejci. All.: Donadoni.



Udinese (4-3-3): Karnezis; Felipe, Angella, Danilo, Widmer; Badu, Halfreddsson, Jankto; Zapata, de Paul, Thereau. All.: Delneri.

CLASSIFICA: Juventus 84*; Roma 75; Napoli 71; Lazio 64; Atalanta 64*; Milan 58; Inter 56; Fiorentina 55; Torino 49*; Sampdoria 46*; Udinese 43; Cagliari e Chievo 38; Sassuolo 36; Bologna 35; Genoa 30; Empoli 29; Crotone 24; Palermo 16; Pescara 14. *una partita in più

G.M.