DIRETTA Serie A, Empoli-Sassuolo 0-0: segui la cronaca LIVE

30/04/2017 15:00

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO - L'Empoli affronta il Sassuolo nella gara valevole per la 34a giornata di Serie A. La formazione di Martusciello cercherà mettere un altro mattoncino pesante per la salvezza e conquistare la terza vittoria consecutiva dopo gli exploit esterni con Fiorentina e Milan, mentre gli ospiti allenati da Di Francesco vogliono dar seguito alle ultime positive uscite, ultima il 2-2 contro il Napoli. Calciomercato.it vi offre il match del massimo torneo italiano.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Jose Mauri; El Kaddouri; Pucciarelli, Thiam. All.: Martusciello.



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Adjapong, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Sensi, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Ragusa. All.: Di Francesco.

G.M.

CLASSIFICA: Juventus 84*; Roma 75; Napoli 71; Lazio 64; Atalanta 64*; Milan 58; Inter 56; Fiorentina 55; Torino 49*; Sampdoria 46*; Udinese 43; Cagliari e Chievo 38; Sassuolo 36; Bologna 35; Genoa 30; Empoli 29; Crotone 24; Palermo 16; Pescara 14. *una partita in più