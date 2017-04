29/04/2017 21:19

CRYSTAL PALACE BURNLEY/ Grazie ai gol di Barnes e Gray, il Burnley ha vinto 2-0 in casa del Crystal Palace. Successo importantissimo per gli uomini di Dyche che compiono un ulteriore passo verso la permanenza in Premier League.

CRYSTAL PALACE-BURNLEY 0-2

8' Barnes, 85' Gray

S.F.