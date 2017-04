PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-SAMPDORIA: Belotti si vede poco, Schick a rete

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

29/04/2017 22:45

PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-SAMPDORIA: PROMOSSI E BOCCIATI / Torino e Sampdoria dividono la posta. Match che non ha alcun valore per la classifica, i granata si portano in avanti con la brillantezza di Boyè e la voglia di Zappacosta, provandoci con un tentativo che va a buon fine di Ljajic. Skriniar fa buona guardia dietro, Puggioni esce dall’area in qualche circostanza e Schick porta in vantaggio i blucerchiati al primo affondo. Hart nega a Fernandes il raddoppio. Falque sbaglia qualche occasione di troppo, Belotti si vede solo nella ripresa. Mihajlovic gioca le carte Maxi Lopez e Iturbe, quest’ultimo centra la rete del pari.

TORINO

Hart 6 – A metà primo tempo respinge un bel tiro di Fernandes, evitando il raddoppio degli ospiti.

Zappacosta 6,5 – Gioca al posto dell’infortunato De Silvestri, facendo una partita maiuscola sulla corsia, spaccando spesso la retroguardia sampdoriana.

Rossettini 6 – Costretto a tamponare su qualche sbavatura del compagno di reparto, se la cava in qualche modo.

Carlao 5 – Sulla rete di Shick resta sulle gambe, a metà primo tempo si fa scappare Fernandes.

Avelar 5,5 – Viene confermato titolare sulla corsia sinistra, riesce a mettere dentro l’area qualche bel cross. In affanno in qualche situazione difensiva contro Shick.

Acquah 5,5 – Mostra tanto impegno davanti alla difesa, ma Torreira spesso appare troppo libero di manovrare. Dal 77’ Maxi Lopez 6,5 – Anche lui sul finale crea diversi problemi alla retroguardia della Samp, sfiorando la rete.

Baselli 6,5 – Ci prova un paio di volte dalla distanza, buon lavoro in mezzo al campo. Dal 87’ Valdifiori s.v.

Falque 5,5 – Gioca sul filo del fuorigioco e fatica a entrare attivamente nelle dinamiche del match, in alcune circostanze troppo lezioso. Dal 73’ Iturbe 7 – Prova a dare vivacità in avanti sul finale e ci riesce firmando la sua prima rete con la maglia del Torino e mettendo il match in parità.

Ljajic 6 – Il primo tiro in porta è suo, anche se la palla finisce di poco a lato.

Boyé 6,5 – Tanto movimento, numeri e tentativi sulla sinistra. Gli manca ancora il primo gol in maglia granata, ma è comunque tra i più brillanti dell’attacco di Mihajlovic.

Belotti 5,5 – La prima frazione di gioco si chiude con lui poche volte protagonista.

All. Mihajlovic 5,5 – Conferma il 4-2-3-1, valorizzando il gioco sulle corsie esterne. La Sampdoria trova il vantaggio, i suoi calano di tono subito dopo e non riescono a ottimizzare le occasioni sotto porta. Bella la reazione sul finale.

SAMPDORIA

Puggioni 6 – Appare molto concentrato tra i pali, esce dall’area quando necessaria.

Bereszynski 5 – Spesso in difficoltà sulle avanzate di Boyè, che riesce a saltarlo quasi sempre ed entrare in area.

Silvestre 6,5 – Lotta su ogni pallone, gioca semplice e non si complica la vita nella gestione del pallone

Skriniar 6,5 – Puntuale sugli interventi, poche sbavature e tanta concentrazione, anche se sul finale di primo tempo un errore potrebbe costare caro.

Regini 5,5 – Difende molto alto, la sua personalità non viene sempre premiata grazie all’ottima prestazione di Zappacosta sul fronte opposto.

Linetty 6 – Corre tanto e accorcia abbastanza bene in copertura.

Torreira 6,5 – Giocatore di prospettiva, che fa vedere sempre belle cose. Anche contro il Torino una bella prestazione.

Praet 6 – Non sempre pronto a seguire l’azione, ma il suo contributo è comunque fondamentale per la fase offensiva blucerchiata.

Fernandes 6,5 – Risolve con eleganza diverse situazioni complesse, a metà primo tempo Hart gli nega la rete del raddoppio. Dal 60’ Alvarez 6 – Entra subito in partita e crea qualche buona occasione.

Schick 7 – Va a segno per la terza partita consecutiva, un bel sinistro di prima intenzione che non lascia scampo al portiere. Dal 47’ Budimir 6 – Cerca la prima rete con la maglia della Samp e non riesce ancora a trovarla, ma s’impegna davvero tanto.

Quagliarella 6 – Giocate di esperienza contro la sua ex squadra, porta a termine una buona partita. Dal 84’ Djuricic s.v.

All. Giampaolo 6 – Con la testa sgombra da esigenze di classifica, la sua squadra mostra l’entusiasmo di sempre, giocando un calcio pratico e piacevole.

Arbitro: Massa – Sul finale di primo tempo Falque viene fermato per fuorigioco, ma l’azione è da rivedere. La partita non propone particolari difficoltà, squadre corrette che gli consentono di gestire al meglio i cartellini.

TABELLINO

TORINO-SAMPDORIA 1-1

TORINO (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Rossettini, Carlao, Avelar; Acquah (77’ Maxi Lopez), Baselli (87’ Valdifiori); Falque (73’ Iturbe), Ljajic, Boyé; Belotti. A disp. Padelli, Cucchietti, Molinaro, Moretti, Castan, Barreca, Lukic, Gustafson, Obi. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Fernandes (60’ Alvarez); Schick (47’ Budimir), Quagliarella (84’ Djuricic). A disp. Falcone, Krapicas, Pavlovic, Dodò, Simic, Tomic, Tessiore, Cigarini, Balde. All. Giampaolo

ARBITRO: Massa di Imperia

Marcatori: 12’ Shick (S), 78’ Iturbe (T)

Ammoniti: 35’ Avelar (T), 77’ Praet (S), 79’ Regini (S)

Espulsi: