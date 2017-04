Inter-Napoli, De Canio sugli azzurri: "Mai sbagliato con le grandi"

30/04/2017 02:33

INTER NAPOLI DE CANIO / Luigi De Canio, esperto allenatore, ha fatto il punto sul Napoli in vista del big match contro l'Inter: "Non c'è da preoccuparsi. Il Napoli quest’anno ha sofferto con le piccole, ma con le grandi non ha mai sbagliato - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Ricordate la gara col Milan? Gli azzurri li annientarono, poi hanno vinto a Roma con giallorossi e biancocelesti. Sono del parere che il Napoli sia superiore all'Inter. Il problema tecnico non esiste, manca solo abitudine e mentalità per trovare la continuità".

M.D.A.