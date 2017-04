29/04/2017 20:48

FIORENTINA INFORTUNIO GONZALO RODRIGUEZ / Gonzalo Rodriguez, difensore della Fiorentina, non si aggregherà al gruppo viola per il match di domani contro il Palermo. L'argentino infatti come si legge dal sito della società: "Per quanto abbia recuperato dal recente infortunio contusivo, allenandosi infatti oggi con la squadra, presentava ancora fattori di rischio per il completo impiego agonistico".

O.P.