Calciomercato Sampdoria, Osti annuncia: "Vogliamo trattenere Schick un altro anno"

29/04/2017 20:37

CALCIOMERCATO SAMPDORIA/ Juventus, Inter e Roma sono solo tre delle squadre che stanno seguendo con attenzione Patrik Schick, attaccante rivelazione del campionato al suo primo anno di Serie A. Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti, ha voluto mandare un messaggio alle sue pretendenti: "La volontà della società è quella di trattenere il giocatore almeno per un altro anno - ha dichiarato a 'Sky Sport' - questo, stiamo cercando di far capire al ragazzo e anche i suoi agenti che restando un'altra stagione alla Sampdoria, completerebbe un processo di crescita che lo porterebbe a livelli top. Per lui nuovo contratto e aumento della clausola? Stiamo valutando ma non c'è fretta".

S.F.