Liga, Las Palmas-Atletico Madrid 0-5: 'Colchoneros' in discesa!

29/04/2017 20:24

LIGA LAS PALMAS ATLETICO 0-5 / L'Atletico Madrid asfalta a domicilio il Las Palmas con un secco 5-0 che lascia poco spazio alle interpretazioni. Partita in ghiaccio dopo soli 18 minuti di gioco quando gli ospiti si portano subito in avanti con 3 reti (doppietta di Gameiro). Nel secondo tempo il passivo per i padroni di casa diventa solo più pesante: mister Simeone guadagna altri punti per la Champions.

Las Palmas-Atletico Madrid 0-5: 2' e 18' Gameiro, 17' Saul, 72' Thomas, 90'

CLASSIFICA: Real Madrid 81 punti, Barcellona 78, Atletico Madrid 71, Siviglia 68, Villarreal 63, Real Sociedad 61, Athletic Bilbao 59, Eibar 51, Espanyol 50, Alaves 45, Celta Vigo 44, Valencia 40, Las Palmas 39, Malaga 39, Betis 37, Deportivo la Coruna 31, Leganes 30, Sporting Gijon 24, Granada 20, Osasuna 18.